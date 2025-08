«Orgoglioso di quello che abbiamo fatto in questi anni, vinciamo e continuiamo il percorso»

l’evento a reggio calabria

REGGIO CALABRIA «La Calabria è una delle capitali di Forza Italia». Così Roberto Occhiuto, poco prima dell’incontro inaugurale della seconda giornata degli Stati Generali del Sud, organizzati da Forza Italia. Nell’ambito del panel dedicato alle regioni, alla presenza del governatore della Basilicata Vito Bardi, del Molise Francesco Roberti e della vicina Sicilia Renato Schifani, Occhiuto ha parlato di una Calabria «che sta crescendo» e di un percorso che «continueremo vincendo le elezioni».

«Crescono gli aeroporti della Calabria»

Ad inaugurare il panel la senatrice Licia Ronzulli che ha parlato di un Mezzogiorno come nuovo «motore della nazione», con il governo che «punta fortemente sul Sud, come dimostra la gran parte dei fondi Pnrr assegnati al Meridione e gli investimenti sulle infrastruttura». «Ogni volta che vengo qui trovo una Calabria diversa» ha detto Ronzulli, esprimendo soddisfazione e complimentandosi per la crescita della regione. Uno sviluppo favorito soprattutto dagli investimenti su infrastrutture e trasporti: Sull’aeroporto di Reggio la Regione ha fatto moltissimo» ha risposto Occhiuto. «Quando ci siamo insediati era praticamente chiuso, oggi è quello che cresce di più in Europa. Ma crescono anche Lamezia e Crotone, abbiamo fatto il record storico di passeggeri in Calabria».

«All’opposizione fa schifo che decidano i calabresi»

Un incremento dovuto – spiega Occhiuto – «anche perché ho voluto e ho lavorato con un direttore commerciale della società che aveva lavorato in Ryanair. Però vi dico che, proprio pochi giorni dopo l’inchiesta, è venuto e mi ha detto che doveva andare via perché aveva altre offerte». Per il presidente è un esempio di come «queste situazioni possano rallentare lo sviluppo». Oltre ai trasporti, «abbiamo tantissime altre idee e lavoriamo su diversi ambiti. Settimana prossima ci sarà il ministro Urso perché abbiamo candidato la Calabria con il porto di Gioia Tauro per accogliere il “ferro green”. Il turismo è importante ma bisogna investire anche in altri ambiti». Obiettivi che Occhiuto – assicura – porterà avanti nel prossimo mandato. «Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in 4 anni, ma c’è ancora molto da fare. Non ho la bacchetta magica e voglio rivincere per questo». Una stoccata anche all’opposizione: «Per 4 anni ho visto una sinistra disperata. Solitamente le opposizioni chiedono elezioni anticipate, qua succede l’assurdo: io ho detto facciamo decidere agli elettori, a loro forse fa schifo che decidano i calabresi». (ma.ru.)

