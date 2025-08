Bypass sul contatore condominiale, nel Crotonese una denuncia per furto di energia

i controlli

CROTONE Una persona è stata denunciata nel corso dei controlli dei carabinieri del comando stazione di Strongoli, nel Crotonese, contro il furto di energia elettrica. I militari, ispezionando un complesso di edilizia popolare, hanno scoperto che una famiglia, attraverso un dispositivo bypass sul contatore condominiale, utilizzava l’energia elettrica. Dopo aver individuato la deviazione ed aver ripristinato le regolari condizioni dell’erogatore di energia, in attesa anche della quantificazione del danno, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà la titolare dell’abitazione. Inoltre, durante il controllo, due degli occupanti dell’alloggio sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente e sono stati quindi segnalati alla competente prefettura di Crotone come assuntori.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato