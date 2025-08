I 5 Stelle in Calabria alla ricerca di «un candidato che unisca». Baldino: «A disposizione del mio partito»

verso il voto

«Sono orgogliosamente calabrese e orgogliosamente a disposizione del mio partito». A dirlo, in un’intervista a Open, è la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino. Il suo, insieme a quello di Elisa Scutellà e Anna Laura Orrico, è uno dei nomi su cui i pentastellati potrebbero puntare in Calabria in vista delle imminenti regionali dopo l’annuncio delle dimissioni da parte del presidente della Regione Roberto Occhiuto. Un annuncio che, secondo quanto afferma Baldino, non sarebbe arrivato in modo inaspettato: «Come fronte progressista ce lo aspettavamo. Stavamo già lavorando per creare un’alternativa a questo governo. Lo scorso lunedì (28 luglio), per esempio, ci siamo trovati a un tavolo per capire come procedere. Ora dovremo solo accelerare il lavoro che stavamo già facendo da tempo». E ancora spiega Baldino: «Prima di scegliere il candidato, vogliamo definire il programma». «Alcuni punti su cui partire ci sono già: chiaramente il programma non è ancora steso e definito, ma uno dei temi centrali sarà la sanità, seguito dalle infrastrutture e dalle aree interne. Poi affronteremo anche il resto, come l’agricoltura e il turismo». «Certamente, – spiega la pentastellata – il Movimento 5 Stelle giocherà un ruolo da protagonista, ma noi vogliamo essere all’interno di una coalizione». E aggiunge: «La nostra è una partita che giocheremo insieme. Vogliamo un candidato che unisca, non che divida. Prima di subito dobbiamo metterci al lavoro».

