La figlia di Maria Chindamo entra in Aeronautica, gli auguri dello zio Vincenzo: «Sempre con voi»

la cerimonia di giuramento

TARANTO «Fa parte di chi vince rimanere famiglia e giurare di servire la Repubblica, nonostante ancora da quasi 10 anni non hanno avuto la verità e la giustizia sulla scomparsa della loro mamma Maria Chindamo». Così Vincenzo Chindamo in un post sui social, congratulandosi con Letizia, sua nipote e figlia dell’imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti i suoi terreni a Limbadi. Al termine del Corso Minosse II Letizia Punturiero è entrata a far parte dell’Aeronautica Militare, un traguardo che arriva dopo aver frequentato la SVAM, la Scuola Volontari del corpo. La cerimonia di giuramento si è svolta lo scorso venerdì a Taranto, alla presenza dello zio Vincenzo, che ha concluso il post con un messaggio ai figli della sorella scomparsa. «Sarò sempre con voi». (redazione@corrierecal.it)

