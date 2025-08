Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, ferito un giovane a Catanzaro

l’incidente

CATANZARO Nella mattinata odierna, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta per un incidente stradale verificatosi sulla rampa di accesso Catanzaro Ovest per l’immissione sulla SS106 Var/A in direzione Taranto. Il sinistro ha coinvolto una sola vettura, una Fiat Seicento, che – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo, ribaltandosi e impattando contro il terrapieno che delimita la carreggiata. A bordo del veicolo si trovava un solo occupante, un giovane conducente, prontamente soccorso dal personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto alle prime cure sul posto e al successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo incidentato. Sul posto anche la Polizia Stradale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.

