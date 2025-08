Distrutto dalle fiamme un camion sul lungomare di Roccella Jonica

paura nella locride

ROCCELLA JONICA Paura sul lungomare di Roccella Jonica, nella Locride, dove un camion adibito al trasporto di giostre ha preso fuoco. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siderno che hanno lavorato diverse ore prima di riuscire a mettere in sicurezza l’area. Tanta la paura tra le persone presenti sulla spiaggia e sul lungomare della cittadina della Locride. In corso le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto. (m.r.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato