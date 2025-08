Regionali in Calabria, Bonelli rilancia: «Ci siamo anche noi»

l’intervista

ROMA «In Calabria ci siamo anche noi e ci aspettiamo che gli alleati rispettino gli equilibri tra le forze», dichiara Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, in un’intervista al Corriere della Sera. Bonelli sottolinea che, dopo le dimissioni del presidente Occhiuto, AVS rivendica un ruolo centrale nella scelta del candidato alla guida della Regione. «Mimmo Lucano è una persona autorevole che stimiamo, ma non abbiamo discusso della sua candidatura. AVS ha molte personalità radicate nel territorio e con cultura di governo». Il leader ambientalista ricorda che la sua forza politica ha sostenuto candidati di altre forze progressiste – da Todde in Sardegna a Fico in Campania, da Ricci nelle Marche a Giani in Toscana – e chiede reciprocità: «AVS oggi è al 7% e merita rispetto».

