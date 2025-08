«Va bene un nome della Lega in Veneto ma decidiamo insieme»

il “nodo” regionali

ROMA “Non abbiamo nessuna preclusione nei confronti di un candidato della Lega” in Veneto. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ai cronisti a Montecitorio. Rispetto allo ‘schema’ prefigurato stamane in conferenza stampa dal vicesegretario leghista Durigon, che vede come candidature del centrodestra in Calabria Roberto Occhiuto (FI), nelle Marche Francesco Acquaroli (FdI) e in Veneto un candidato della Lega, Tajani ha puntualizzato che “Occhiuto è un presidente uscente e Acquaroli è un presidente uscente, quindi parliamo di due presidenti uscenti”. Detto questo, “si deciderà tutti assieme e poi bisogna votarlo. Non c’è fretta”, ha ribadito Tajani. In merito a chi, nella maggioranza, sarebbe disposto a riunirsi anche a Ferragosto per definire le candidature vista l’importanza della questione, “io a Ferragosto sarò alla messa a Castel Gandolfo di Papa Leone XIV, che è anche mio collegio elettorale”, ha tagliato corto Tajani. (AGI)

