Giannini: «A Roma è forte la presenza della ‘ndrangheta»

l’audizione del prefetto

A Roma «il predominio tutt’ora è l’influenza della Camorra legata alla cosiddetta alleanza di Secondigliano, parliamo dei clan Mallardo, Contini e Licciardi». Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, durante l’audizione in corso in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. «Cosa Nostra attualmente appare un po’ depotenziata rispetto alle altre, però bisogna sempre tenere presente la grandissima capacità mimetica di questa organizzazione e la grandissima capacità di infiltrarsi in appalti o in altre attività, mentre invece è forte la presenza della ‘Ndrangheta ed evidente – ha aggiunto – è presente a Roma, specie sul litorale con proprie locali, cioè una vera e propria succursale: è come se ci fosse una cellula di ‘Ndrangheta che ha la possibilità di appoggiarsi e avere aiuto da quello che è il centro. Le abbiamo trovate sul litorale, nella zona di Anzio e Nettuno, sono leader nel traffico di stupefacenti, ma anche nel reinvestire i profitti nella ristorazione, nell’edilizia, nel commercio dei veicoli e sono emerse collusioni con amministratori locali». Giannini ha poi sottolineato che «ci sono dei gruppi autoctoni nati da proiezioni mafiose sul territorio romano oppure con gruppi locali che hanno convissuto con le mafie e hanno iniziato a relazionarsi tra loro. I capi dei sodalizi prediligono avere collegamenti tra di loro e avere la garanzia di figure autorevoli che siano comunemente riconosciute, che siano anche in grado di dirimere le controversie e fare una sorta di accordi che sono di non belligeranza e mutuo soccorso». Tra le famiglie autoctone: «i Casamonica, sia a Roma Sud, sia sul litorale, i Fasciani, storicamente operanti sul litorale. A loro volta sono collegati con gli Spada, anch’essa imparentata con i Casamonica». (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato