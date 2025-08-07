Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:39
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’annuncio

Gallo: «Garantite più di 102 giornate per i lavoratori del settore forestale»

L’assessore all’agricoltura: «Lo scorso anno, questi lavoratori hanno effettuato oltre 80 giornate nel settore forestazione»

Pubblicato il: 07/08/2025 – 15:31
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Gallo: «Garantite più di 102 giornate per i lavoratori del settore forestale»

CATANZARO «In questi anni, il governo regionale guidato al presidente Roberto Occhiuto ha affrontato i temi del precariato, lo ha fatto anche con i lavoratori della ex legge 15 che sono stati stabilizzati nel settore forestazione in Calabria Verde. Lo scorso anno, questi lavoratori, che finalmente hanno riavuto dignità, hanno effettuato oltre 80 giornate nel settore forestazione, raggiungendo comunque la disoccupazione agricola». E’ quanto annuncia, in un video pubblicato sui propri profili social l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo. «Quest’anno – aggiunge – di concerto con le organizzazioni sindacali, abbiamo individuato le risorse presso l’unità operativa di forestazione per fare in modo che superino le 102 giornate effettive. Andiamo avanti, perché così diamo risposte anche a questo settore».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
forestali
gianluca gallo
lavoratori calabria
lavoratori forestali
Rilevanti
ROBERTO OCCHIUTO
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x