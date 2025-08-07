Gallo: «Garantite più di 102 giornate per i lavoratori del settore forestale»

l’annuncio

CATANZARO «In questi anni, il governo regionale guidato al presidente Roberto Occhiuto ha affrontato i temi del precariato, lo ha fatto anche con i lavoratori della ex legge 15 che sono stati stabilizzati nel settore forestazione in Calabria Verde. Lo scorso anno, questi lavoratori, che finalmente hanno riavuto dignità, hanno effettuato oltre 80 giornate nel settore forestazione, raggiungendo comunque la disoccupazione agricola». E’ quanto annuncia, in un video pubblicato sui propri profili social l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo. «Quest’anno – aggiunge – di concerto con le organizzazioni sindacali, abbiamo individuato le risorse presso l’unità operativa di forestazione per fare in modo che superino le 102 giornate effettive. Andiamo avanti, perché così diamo risposte anche a questo settore».

