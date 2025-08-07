Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:39
l’idea

Il Frosinone punta Ricciardi del Cosenza, è una richiesta di mister Alvini

Il 25enne romano è un esterno difensivo capace di giocare sia a destra che a sinistra

Pubblicato il: 07/08/2025 – 15:15
COSENZA Giacomo Calò è un giocatore del Frosinone. L’ex centrocampista del Cosenza si accasa in prestito con diritti di riscatto. Da un ex rossoblù ad un difensore attualmente vincolato da un contratto al Cosenza finito nel mirino del Frosinone, allenato da un’altra conoscenza del calcio silano Massimiliano Alvini. E’ lo stesso ex tecnico del Cosenza ad aver richiesto alla società uno sforzo per completare il reparto difensivo con Manuel Ricciardi. Il 25enne romano è un esterno difensivo capace di giocare sia a destra che a sinistra, il Cosenza lo ha messo sul mercato ma è pronto a cederlo solo dinanzi un’offerta sostanziosa. Si parla di una cifra non inferiore al mezzo milione di euro. (redazione@corrierecal.it)

