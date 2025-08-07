Rifiuti, scaricano abusivamente in una ex isola ecologica: 6 denunce a Crotone

L’AMBIENTE VIOLATO

CROTONE I carabinieri della stazione di Petilia Policastro hanno chiuso una indagine in materia ambientale, denunciando alla procura di Crotone (nella foto) sei persone per abbandono illecito di rifiuti. L’inchiesta e’ nata dal rinvenimento di una vasta discarica abusiva presso l’ex isola ecologica comunale. Attraverso un’approfondita analisi dei filmati di videosorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare distinti episodi di abbandono di rifiuti da parte di diverse persone. Le denunce riguardano 4 imprenditori, per aver scaricato illecitamente rifiuti speciali non pericolosi, come materassi, divani e parti di carrozzeria, provenienti dalle loro attività commerciali; e 2 cittadini, per aver abbandonato in loco dei rifiuti domestici. A tutti è stato notificato un verbale di prescrizione ambientale, che ha portato al ripristino dei luoghi da parte dei responsabili. Il comando stazione carabinieri di Petilia Policastro ha inoltre sollecitato l’adozione da parte del Comune di misure più stringenti per completare la bonifica del sito. (AGI)