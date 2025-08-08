Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:46
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

verso il voto

Calabria, ricucito lo strappo prima del Consiglio: foto di gruppo con Azione alla riunione di maggioranza

Aria di tregua (almeno apparente) nel centrodestra calabrese alla vigilia dell’ultima seduta della legislatura

Pubblicato il: 08/08/2025 – 14:23
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Calabria, ricucito lo strappo prima del Consiglio: foto di gruppo con Azione alla riunione di maggioranza

REGGIO CALABRIA Aria di tregua (almeno apparente) nel centrodestra calabrese alla vigilia dell’ultima seduta del Consiglio regionale. Nelle ore che hanno preceduto la riunione dell’assise, si è tenuto un importante vertice di maggioranza (nella stanza del presidente del Consiglio regionale Mancuso), che ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutti i partiti alleati compresa Azione, il cui rapporto con la coalizione era stato messo in discussione nelle scorse settimane. A suggellare il clima di ritrovata unità, una foto di gruppo a margine della riunione, in cui compaiono assessori e consiglieri, tra cui spicca anche la presenza del segretario di Azione Francesco De Nisi. Un gesto simbolico ma eloquente: lo strappo sembra ricucito, almeno per ora. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
azione
Centrodestra
De Nisi
In evidenza
MAGGIORANZA
Mancuso
OCCHIUTO
Regione Calabria
ROBERTO OCCHIUTO
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x