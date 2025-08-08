Calabria, ricucito lo strappo prima del Consiglio: foto di gruppo con Azione alla riunione di maggioranza

verso il voto

REGGIO CALABRIA Aria di tregua (almeno apparente) nel centrodestra calabrese alla vigilia dell’ultima seduta del Consiglio regionale. Nelle ore che hanno preceduto la riunione dell’assise, si è tenuto un importante vertice di maggioranza (nella stanza del presidente del Consiglio regionale Mancuso), che ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutti i partiti alleati compresa Azione, il cui rapporto con la coalizione era stato messo in discussione nelle scorse settimane. A suggellare il clima di ritrovata unità, una foto di gruppo a margine della riunione, in cui compaiono assessori e consiglieri, tra cui spicca anche la presenza del segretario di Azione Francesco De Nisi. Un gesto simbolico ma eloquente: lo strappo sembra ricucito, almeno per ora. (redazione@corrierecal.it)

