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Polizia penitenziaria, Ferro: «Più sicurezza in Calabria con l’assegnazione di 39 nuove unità»

Incremento di personale pari a 39 unità: 10 a Rossano, 13 a Reggio Calabria e 16 a Catanzaro

Pubblicato il: 06/05/2026 – 16:57
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Polizia penitenziaria, Ferro: «Più sicurezza in Calabria con l’assegnazione di 39 nuove unità»

«Il Governo guidato da Giorgia Meloni conferma con i fatti l’attenzione verso il sistema penitenziario e, in particolare, verso gli istituti calabresi. Con l’assegnazione dei nuovi agenti del 186° corso della Polizia Penitenziaria rafforziamo in modo concreto la presenza dello Stato, garantendo un incremento di personale pari a 39 unità: 10 a Rossano, 13 a Reggio Calabria e 16 a Catanzaro». E’ quanto afferma un una nota il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FdI). «Si tratta – aggiunge Ferro – di un intervento significativo che contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e ad assicurare più elevati standard di sicurezza all’interno delle strutture. Stiamo portando avanti una strategia chiara, fatta di investimenti, assunzioni e attenzione reale verso un comparto troppo spesso trascurato in passato. Oggi, invece, diamo risposte concrete, valorizzando il ruolo fondamentale delle donne e degli uomini in divisa che ogni giorno operano negli istituti penitenziari con professionalità e senso dello Stato».

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