Garlasco, Sempio intercettato: «Ho tentato approccio, lei ha rifiutato»

il delitto

Le intercettazioni che i pm di Pavia hanno fatto ascoltare al fratello di Chiara Poggi, Marco, riguardano alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco e alla vicenda per cui è indagato. Da quanto è stato riferito il verbale della testimonianza di Marco, ascoltato oggi in Procura a Pavia, è stato secretato. Nelle intercettazioni Andrea Sempio – parlando da solo – dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: «Non ci voglio parlare con te» e ha attaccato il telefono. Lo rende noto il Tg1 sui suoi canali social.

I legali: «Stava solo commentando trasmissioni»

«Dico fin da subito che il mio cliente ritiene di essere in grado di spiegare quelle captazioni e non solo, ovviamente, una volta che le avesse ascoltate e contestualizzate e una volta fatto appello alla propria memoria». Così il legale di Andrea Sempio, l’avvocato Liborio Cataliotti, commenta alla trasmissione ‘Dentro la Notizia’, su Canale5, l’intercettazione secondo cui il suo cliente, parlando da solo, dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e di essere stato respinto. «Non lo so quante siano» queste intercettazioni «la narrazione, cioè il resoconto delle indagini è stato piuttosto lungo – aggiunge il legale di Sempio -. L’interrogatorio è durato 2 ore e 40, al netto degli adempimenti puramente burocratici che hanno occupato gran tempo. Noi abbiamo passivamente ascoltato questa narrazione, che verrà condensata in uno scritto che ci verrà consegnato e sul quale evidentemente appunteremo la nostra attenzione per replicare, laddove possibile fin da subito. Laddove non possibile per l’assenza dei supporti audio, più avanti. Io non ho sentito l’intercettazione di questo soliloquio, ne ho visto solo una parte trascritta, infarcita di ‘non comprensibile’». «L’ascolteremo, la commenteremo, la contestualizzeremo, vedremo se commentava il racconto di qualcun altro, se parlava effettivamente con se stesso o se interloquiva con un interlocutore, lo vedremo a tempo debito – conclude -. Ad oggi abbiamo visto una rappresentazione parziale della quale il cliente dice di essere in grado di dare spiegazione». «Sempio commentava le trasmissioni. I pm Volevano che confessasse? Non può confessare quello che non ha fatto». E’ il commento dell’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, a proposito delle intercettazioni captate nell’auto di Sempio nell’aprile del 2025.

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