Pubblicato l’Avviso per il sostegno agli eventi turistici: 4 milioni per rafforzare l’offerta della Calabria
Calabrese: l’iniziativa punta a rafforzare e qualificare il sistema turistico regionale
CATANZARO La Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso pubblico finalizzato al sostegno di eventi da realizzare sul territorio regionale, con l’obiettivo di qualificare l’offerta turistica, valorizzare le destinazioni e migliorare l’esperienza di visita, con particolare attenzione alla capacità di attrarre visitatori anche non residenti. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare (Poc) Calabria 2014–2020. “L’iniziativa – dichiara l’assessore al Turismo e al Lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese – punta a rafforzare e qualificare il sistema turistico regionale attraverso la valorizzazione integrata delle risorse culturali, naturali e paesaggistiche. Con i 4 milioni di questo Avviso, per rafforzare l’offerta Calabria, intendiamo sostenere concretamente i territori, incentivando la creazione di eventi di qualità capaci di valorizzare le nostre eccellenze culturali, ambientali ed enogastronomiche per raffo. Investire sugli eventi significa generare attrattività, allungare la stagione turistica e creare nuove opportunità di lavoro. Vogliamo costruire un’offerta sempre più strutturata e competitiva, in grado di intercettare flussi turistici nazionali e internazionali e di raccontare al meglio l’identità autentica della Calabria”. Possono presentare domanda fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, aggregazioni di soggetti privati, altri enti senza scopo di lucro, Pro Loco iscritte all’Albo regionale, imprese, consorzi e società cooperative. È inoltre ammessa la partecipazione in forma associata, con l’individuazione di un soggetto capofila responsabile della presentazione e gestione del progetto. Saranno finanziati progetti finalizzati alla realizzazione di eventi a valenza turistica, riconducibili ad almeno uno dei seguenti ambiti: tradizione, storia e identità locale; spettacoli dal vivo; enogastronomia e prodotti tipici; artigianato e design; natura, ambiente e outdoor. Gli eventi dovranno avere una durata compresa tra 1 e 3 giorni consecutivi, svolgersi nel corso del 2026 – a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda ed entro il 31 ottobre 2026 – e prevedere un costo minimo di 20.000 euro, includendo l’integrazione tra evento e servizi turistici collegati alla fruizione del territorio. L’importo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a 50 mila euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma regionale “Istanze on line”, disponibile all’indirizzo https://documentale.regione.calabria.it/portale/, a partire dalle ore 12 del 5 maggio e fino alle ore 12 del 18 maggio 2026. L’avviso è consultabile al seguente link: https://www.regione.calabria.it/avviso-pubblico-agora-calabria-rivolto-ad-enti-pubblici-e-soggetti-privati-della-regione-calabria-per-il-sostegno-a-progetti-di-valorizzazione-turistica/
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