Calabria verso le Regionali, prende sempre più corpo la data del voto a fine settembre
Riunione di maggioranza alla fine del Consiglio regionale del “congedo”. Prevale la linea “sprint” di Occhiuto. Nelle prossime ore si verificherà la fattibilità del percorso
REGGIO CALABRIA Prende sempre più corpo l’opzione del voto per le prossime Regionali in Calabria il 28 e 29 settembre. E’ questa infatti la direzione che si sarebbe presa dopo un vertice della maggioranza di centrodestra presieduto dal governatore dimissionario Roberto Occhiuto e tenuto dopo la seduta di “congedo” del Consiglio regionale. Secondo quanto si apprende da fonti della coalizione di governo, la linea di Occhiuto – che in questi ultimi giorni sta fortemente spingendo per tornare quanto prima al voto, nel quale si ricandida alla presidenza della Giunta – avrebbe prevalso anche sulle diverse “resistenze” che ci sarebbero in alcuni esponenti del centrodestra: nello schieramento del resto non mancherebbe chi preferirebbe la data, inizialmente ritenuta più plausibile, del 12 e 13 ottobre. La “finestra” del 29 e 30 settembre del resto è stata aperta proprio con la convocazione e lo svolgimento dell’odierna seduta di Consiglio regionale. Nelle prossime ore comunque ci sarà un lavoro di verifica sulla reale fattibilità delle Regionali a fine settembre, fermo restando che la data va comunicata e condivisa anche dalla Corte d’appello di Catanzaro. Si attende comunque la decisione ufficiale: fino a quando non ci sarà, sulla data delle Regionali resta ancora una incertezza di fondo. (c. a.)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato