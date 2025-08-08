Calabria verso le Regionali, prende sempre più corpo la data del voto a fine settembre

tempo di elezioni

REGGIO CALABRIA Prende sempre più corpo l’opzione del voto per le prossime Regionali in Calabria il 28 e 29 settembre. E’ questa infatti la direzione che si sarebbe presa dopo un vertice della maggioranza di centrodestra presieduto dal governatore dimissionario Roberto Occhiuto e tenuto dopo la seduta di “congedo” del Consiglio regionale. Secondo quanto si apprende da fonti della coalizione di governo, la linea di Occhiuto – che in questi ultimi giorni sta fortemente spingendo per tornare quanto prima al voto, nel quale si ricandida alla presidenza della Giunta – avrebbe prevalso anche sulle diverse “resistenze” che ci sarebbero in alcuni esponenti del centrodestra: nello schieramento del resto non mancherebbe chi preferirebbe la data, inizialmente ritenuta più plausibile, del 12 e 13 ottobre. La “finestra” del 29 e 30 settembre del resto è stata aperta proprio con la convocazione e lo svolgimento dell’odierna seduta di Consiglio regionale. Nelle prossime ore comunque ci sarà un lavoro di verifica sulla reale fattibilità delle Regionali a fine settembre, fermo restando che la data va comunicata e condivisa anche dalla Corte d’appello di Catanzaro. Si attende comunque la decisione ufficiale: fino a quando non ci sarà, sulla data delle Regionali resta ancora una incertezza di fondo. (c. a.)

