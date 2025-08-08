Condannato nel Reggino per reati in materia di armi, 35enne arrestato in Alto Adige

l’ordine di carcerazione

TRENTO Nel corso di un controllo i Carabinieri di Malles Venosta hanno arrestato un trentacinquenne di origine rumena sul quale gravava una condanna definitiva con ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Palmi per reati in materia di armi, commessi in passato in provincia di Reggio Calabria. L’uomo è stato notato nei pressi di un esercizio commerciale dell’alta Val Venosta. Alla vista dei militari è parso subito nervoso e, alla fine dei controlli di rito, i militari lo hanno arrestato. (Ansa)

