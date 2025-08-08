Skip to main content

Continuità assistenziale, iniziativa dell’Asp di Catanzaro per implementare le postazioni dal 14 al 17 agosto

Francesco Esposito, segretario nazionale FMT: «Una decisione che tutela con più efficienza ed efficacia la salute dei cittadini»

Pubblicato il: 08/08/2025 – 19:00
CATANZARO Federazione dei Medici Territoriali-FMT valuta positivamente alcune misure decise dall’Asp di Catanzaro volte ad implementare la copertura delle postazioni di Continuità Assistenziale dal 14 al 17 agosto. Per Francesco Esposito segretario nazionale FMT: “Il potenziamento del servizio sanitario sul territorio di continuità assistenziale, attraverso il reclutamento e mediante la riorganizzazione di turni e orari, è necessario ed urgente nell’imminenza del periodo più critico del periodo di ferie e di ferragosto. L’avviso dell’Asp va in questa direzione e non possiamo che condividere una decisione che tutela con più efficienza ed efficacia la salute dei cittadini e dei migliaia di turisti ospiti del nostro territorio”.

