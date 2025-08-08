Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:47
contro lo spopolamento

Da Mormanno alla Camera: presentata la proposta di legge del Pd sulle aree interne

L’iniziativa parlamentare nasce dal lavoro nazionale e territoriale che ha portato agli Stati generali della montagna l’anno scorso in Calabria

Pubblicato il: 08/08/2025 – 12:47
Da Mormanno alla Camera: presentata la proposta di legge del Pd sulle aree interne

ROMA È stata presentata alla Camera la proposta di legge del Gruppo del Pd sulle aree interne, firmata anzitutto dalla segretaria nazionale Elly Schlein, con cui i dem puntano a contrastarne lo spopolamento, a rafforzare servizi primari quali sanità territoriale, trasporto pubblico e istruzione, come a introdurre strumenti stabili per favorire ripresa, sviluppo e crescita economica. Il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, sottolinea che il provvedimento nasce da un lavoro nazionale e territoriale che in Calabria ha avuto iniziative centrali, come gli Stati generali della montagna e delle aree interne tenuti a Mormanno (nella foto, Irto e Schlein lo scorso autunno nel centro montano del Parco del Pollino), e risponde alle richieste di interventi strutturali arrivate da amministratori, categorie produttive e cittadini. “L’articolato in questione – afferma Irto – è una risposta matura alla crisi demografica e ai ritardi nei servizi essenziali. Contiene misure permanenti per ridare futuro ai territori più in difficoltà e supera la visione rassegnata del governo Meloni, che per le aree interne ha addirittura previsto l’immobilismo davanti allo spopolamento perpetuo”. “Il Pd continuerà a lavorare al fianco delle comunità locali e dei loro amministratori. Come sempre, porteremo nelle istituzioni la voce di chi vive e lavora in montagna e nelle aree interne, per garantire – conclude Irto – pari diritti e pari opportunità in tutta Italia”.

Argomenti
aree interne calabria
Elly Schlein
Importanti
NICOLA IRTO
proposta di legge del Pd sulle aree interne
proposta di legge Pd aree interne
spopolamento calabria
stati generali mormanno
Categorie collegate
Cosenza
Politica
