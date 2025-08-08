De Nisi: «Posizioni Azione rimangono distinte». Un curioso caso di opposizione conviviale

l’incontro in cittadella

REGGIO CALABRIA Un incontro «esclusivamente a carattere istituzionale» e senza alcun risvolto politico. Lo precisa il segretario regionale di Azione Calabria Francesco De Nisi, in merito alla riunione avuta con i componenti del Consiglio regionale nella stanza del Presidente Filippo Mancuso prima della seduta odierna.

«Nessun accordo politico»

«Nessun accordo politico – commenta De Nisi – perché le questioni politiche vanno affrontate nelle sedi opportune. Atteso che oggi Azione Calabria è parte integrante del Patto Federativo moderato e riformista che si è costituito nei giorni scorsi a Rende. Certo, i rapporti tra colleghi in Consiglio regionale rimangono cordiali e non saranno influenzati dal confronto politico in atto che, però, è chiaro, limpido e vede il nostro Partito su un posizione distinta rispetto all’attuale Maggioranza. Insomma, al netto delle suggestioni giornalistiche, la foto scattata durante l’incontro non dà e non può dare alcun indirizzo di convergenza». De Nisi, nel concludere sottolinea l’importanza «di concentrarsi sulle questioni sostanziali che saranno discusse nella massima assise di oggi, tra cui le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto».

La controreplica

Caro segretario,

È rassicurante sapere che le foto e le strette di mano immortalate prima del Consiglio non indicano alcuna convergenza politica, ma rappresentano solo un momento di cortesia istituzionale perché come sa a queste latitudini non siamo abituati ad esercizi conviviali tra maggioranza e opposizione. Resta la curiosità, tutta giornalistica, su quanto possa davvero rimanere ” distinta ” una forza politica quando si muove così in sintonia con chi, ufficialmente, dice di voler contrastare.

Ma evidentemente, come ricorda il segretario, le sedi opportune non sono quelle visibili. E noi aspetteremo di capire quali siano quelle giuste.

Il direttore

