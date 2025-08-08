In casa della moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato nel Crotonese

I CONTROLLI

ISOLA CAPO RIZZUTO I carabinieri della tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato R.S., quarantaduenne del luogo, resosi responsabile della violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati. L’uomo, infatti, era stato sorpreso dai militari all’interno dell’abitazione coniugale, proprio insieme alla moglie, nei confronti della quale aveva il divieto di avvicinamento. Continua, senza sosta, l’attività svolta dai carabinieri del comando provinciale di Crotone sotto l’egida della Procura della Repubblica guidata Domenico Guarascio, nel mantenere costantemente elevata l’attenzione alla repressione dei reati del “codice rosso”, a partire dagli episodi anche solo sintomatici di disagio, nel tentativo di evitare più gravi conseguenze.