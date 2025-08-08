Skip to main content

08/08/2025
le indagini

Intossicazione da botulino a Diamante, il titolare del food truck ascoltato in Procura. Si indaga su due decessi

Giuseppe Santonocito ha risposto a tutte le domande e fornito la documentazione dei prodotti. Quattro le ipotesi di reato avanzate dall’accusa

Pubblicato il: 08/08/2025 – 16:02
di Fabio Benincasa
DIAMANTE Giuseppe Santonocito ha risposto a tutte le domande rivolte dal procuratore di Paola Domenico Fiordalisi e dalla sostituta procuratrice Maria Porcelli. Il 33enne di Belvedere Marittimo è indagato nell’inchiesta aperta per fare luce sulla morte e le intossicazioni da botulino registrate a Diamante, in provincia di Cosenza. Fatti risalenti allo scorso 3 agosto. La procura, nelle scorse ore, ha disposto il sequestro, su tutto il territorio nazionale, di un prodotto commerciale, probabilmente broccoli, che sarebbe all’origine dell’intossicazione da botulino registrata nel cosentino e che ha provocato una vittima, Luigi di Sarno, un turista 52enne di Cercola (Napoli), e 9 ricoverati.

L’interrogatorio

Il titolare del food truck “Da Peppino”, è stato prima interrogato dai carabinieri di Diamante e poi in procura. Accompagnato dal proprio legale di fiducia, l’avvocato Francesco Liserre, ha risposto alle domande e fornito tutta la documentazione (fatture e bollo di acquisto) dei prodotti che potrebbero essere causa della diffusa intossicazione. Quattro le ipotesi di reato avanzate dall’accusa nei confronti dell’ambulante: commercio di sostanze nocive, delitto colposo contro la salute pubblica, omicidio colposo e lesioni colpose. Queste ultime due accuse si riferiscono alla morte del 52enne campano e all’intossicazione di altre dieci persone finite in ospedale. Due sarebbero in gravi condizioni. 

Si indaga sulla morte di una donna a Praia a Mare

Alla vittima accertata si aggiunge il caso di una donna di 45 anni, morta a Praia a Mare nei giorni scorsi e per la quale ieri si è svolto il funerale. La donna, secondo i familiari che hanno presentato denuncia, avrebbe mangiato pochi giorni fa sempre un panino con i broccoli comprato dall’ambulante. La Procura di Paola sta indagando al fine di valutare se anche il decesso della 45enne è dovuto all’intossicazione da botulino.

