Lettera intimidatoria alla deputata calabrese del M5S Vittoria Baldino

la denuncia

COSENZA Una lettera intimidatoria rivolta alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino è stata inviata al Comune di Paludi (in provincia di Cosenza) guidato dal padre della parlamentare. Nella lettera si legge: «Vittoria si è divertita coi vitalizi? Fra poco non si divertirà più». Baldino ha subito sporto denuncia ai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano. «Questo tipo di gesti – ha detto all’ANSA – qualifica chi li compie. Se qualcuno pensa che basti una minaccia per farci arretrare, sappia che non solo ha mancato il bersaglio, ma che ha ottenuto l’effetto opposto. Oggi sono ancora più convinta che siamo sulla strada giusta. Perché la Calabria ha bisogno di chi non abbassa la testa!». Il nome della parlamentare figura nella rosa di quelli tra i quali potrebbe essere scelto il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo largo di centrosinistra.

Le reazioni

Immediato il messaggio del presidente dimissionario della Regione Calabria Roberto Occhiuto. «Solidarietà a Baldino per vile intimidazione, democrazia è confronto “Solidarietà a Vittoria Baldino e alla sua famiglia per la vile e ignobile lettera minatoria ricevuta. Ogni forma di intimidazione e di odio va respinta con fermezza. La democrazia vive di confronto, mai di minacce».

