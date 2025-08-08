Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:24
verso la nuova stagione

Reggina, ecco il calendario della Serie D 2025/2026

Gli amaranto debuttano sul campo del Castrumfavara. Torna il Derby dello Stretto col Messina: andata il 12/10, ritorno al “Granillo” il 15/02

Pubblicato il: 08/08/2025 – 17:07
REGGIO CALABRIA La Reggina si sta preparando per la nuova stagione di Serie D, campionato in cui, inevitabilmente, partirà con i favori del pronostico per la promozione diretta. Nel frattempo, è stato ufficializzato il calendario 2025/2026: gli amaranto di mister Bruno Trocini cominceranno in trasferta, sul campo del Castrumfavara, il 7 settembre. Grande attesa, poi, per il ritorno del “Derby dello Stretto” contro il Messina: le date da cerchiare in rosso sono il 12 ottobre (andata al “San Filippo”) e il 15 febbraio (ritorno in casa al “Granillo”). Ultima giornata, difronte al proprio pubblico, contro il Sambiase, il 3 maggio. In foto, il calendario completo.

