Grande attesa per Manu Chao, unica tappa calabrese ad Acri il 17 agosto (con sorpresa)

me gustas tu

ACRI L’Anfiteatro comunale di Acri è pronto ad ospitare Manu Chao, per la sua unica data in Calabria all’interno della programmazione artistica realizzata dall’amministrazione comunale. Il cantautore spagnolo con cittadinanza francese canta anche in arabo, portoghese, italiano, inglese e wolof, mescolando spesso più lingue nella stessa canzone. La sua musica ha subito molte influenze: il rock and roll, la chanson francese, la salsa spagnolo-americana, il reggae, lo ska e il raï algerino, influenze che derivano dalle sue relazioni con altri immigrati in Francia, dalle origini spagnole e dai viaggi in Mesoamerica come nomade. I suoi testi trattano di amore, di immigrazione, della vita nei ghetti e trasmettono spesso un messaggio terzomondista.

Appuntamento il 17 agosto con il tour Ultra Acústic dove Manu Chao porterà ad Acri una scaletta che contiene canzoni diventate pietre miliari della musica rock, folk e alternative, che hanno ispirato musicisti in tutto il mondo. Autore di brani come Clandestino, ha recentemente collaborato con Alfa nel singolo “A me mi piace”, vera hit dell’estate 2025. Dall’entourage dell’artista, filtra ottimismo circa la possibilità di avere sul palco di Acri anche Alfa. Staremo a vedere. (redazione@corrierecal.it)

