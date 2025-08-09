L’Inps apre uno sportello bilingue – italiano e arbëreshë – a Lungro. Gallo: bellissima notizia

l’iniziativa

COSENZA “Una buona notizia per il mondo arbëreshë, l’Inps, ben guidata guidata dal direttore Greco in Calabria, ha autorizzato uno sportello bilingue presso il comune di Lungro”. Lo rende noto sui social l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. “Coloro i quali avranno bisogno dell’Inps – spiega Gallo – si potranno recare presso questo sportello e parlare anche in lingua arbëreshë, un’azione di valorizzazione del mondo arbëreshë e delle minoranze linguistiche in Calabria che continua. Andiamo avanti”.

