le indagini
Morti per intossicazione da botulino, indagati due medici
I medici sono in servizio nelle strutture sanitarie dove le due vittime in Calabria si sono rivolte prima del decesso
Pubblicato il: 09/08/2025 – 20:17
PAOLA La Procura di Paola ha iscritto nel registro degli indagati due medici nell’ambito delle indagini per la morte per intossicazione da botulino di Luigi di Sarno e Tamara D’Acunto. I medici sono in servizio nelle strutture sanitarie dove di Sarno e D’Acunto si sono rivolti prima del decesso. L’iscrizione nel registro degli indagati, secondo quanto si apprende, è un atto dovuto proprio in vista delle autopsie che saranno eseguite martedì. (Ansa).
