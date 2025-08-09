Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:17
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le indagini

Morti per intossicazione da botulino, indagati due medici

I medici sono in servizio nelle strutture sanitarie dove le due vittime in Calabria si sono rivolte prima del decesso

Pubblicato il: 09/08/2025 – 20:17
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Morti per intossicazione da botulino, indagati due medici

PAOLA La Procura di Paola ha iscritto nel registro degli indagati due medici nell’ambito delle indagini per la morte per intossicazione da botulino di Luigi di Sarno e Tamara D’Acunto. I medici sono in servizio nelle strutture sanitarie dove di Sarno e D’Acunto si sono rivolti prima del decesso. L’iscrizione nel registro degli indagati, secondo quanto si apprende, è un atto dovuto proprio in vista delle autopsie che saranno eseguite martedì. (Ansa).

LEGGI ANCHE: Caso botulino, l’intossicazione a Diamante tra domenica e martedì, poi i primi sintomi: 18 i casi accertati

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
botulino
botulino diamante
In evidenza
intossicazione botulino
luigi di sarno
tamara d’acunto
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x