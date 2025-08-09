Spirlì annuncia la sua candidatura: «La Calabria ha bisogno di gente semplice e leale»

regionali

«Eh, sì! Sciogliamo le riserve anzitempo! La Calabria ha bisogno anche di noi, della gente semplice e leale. Onesta. Di chi sa cosa sia il sacrificio e la sofferenza». Così il già presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì annuncia la sua candidatura in vista delle elezioni che si terranno il 5 e il 6 ottobre. «Voi ci siete veramente, Amiche e Amici miei? Possiamo consegnare i nostri voti spontanei, e non quelli raccattati da servili galoppini in cerca di un posto sicuro in una struttura? La Calabria deve veramente cambiare la musica sullo spartito…. Mi affido a Voi», aggiunge.

