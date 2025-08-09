Tentano di impedire l’arresto di un loro parente, in tre finiscono in cella a Cotronei

il fatto

CROTONE I carabinieri della Stazione di Cotronei, con il supporto di quelli della Stazione di Mesoraca, hanno arrestato tre persone nel corso di due distinti interventi collegati tra loro. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro nei confronti di un uomo residente a Cotronei – già sottoposto ai domiciliari – per reati commessi nel territorio comunale tra l’ottobre 2017 e il gennaio 2018. L’uomo è ora nella Casa Circondariale di Crotone. Nel corso delle operazioni connesse all’arresto del destinatario della misura, due persone, legate da rapporti di parentela con quest’ultimo, hanno cercato di impedirne la traduzione in carcere, spintonando con forza i carabinieri e, approfittando di un momento concitati, aprendo la portiera dell’auto di servizio nel tentativo di agevolarne la fuga. Una reazione di disturbo senza effetti, tranne che l’arresto anche dei due per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, finiti anche loro nella Casa Circondariale di Crotone, in attesa del rito direttissimo. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato