Ultimo aggiornamento alle 9:51
l’annuncio social

Ritrovata la donna scomparsa a Mileto. Il post della figlia

Cinzia Messina, 42 anni, era scomparsa ieri a Comparni, frazione del comune di Mileto, in provincia di Vibo Valentia

Pubblicato il: 10/08/2025 – 9:23
MILETO Ritrovata Cinzia Messina, la donna di 42 anni scomparsa ieri a Comparni, frazione del comune di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. A dare il lieto annuncio la figlia tramite un post sui social: «Grazie a tutti per la bontà, la vicinanza e l’affetto che avete avuto nei nostri confronti. Siete stati veramente in tanti ad aiutarci .Vi ringrazio immensamente! Grazie alle forze dell’ordine e al vostro aiuto hanno trovato la mia mamma. Sono felice di poter dire che mia mamma è al sicuro, ma in questo momento è un po’ disorientata e ha bisogno di tempo per riprendersi. Vi ringraziamo per la vostra gentilezza e comprensione. Vi chiediamo di non diffondere false notizie o speculazioni sulla situazione», si legge nel post. Adesso la figlia, dopo ore di paura, potrà finalmente riabbracciare la madre.

