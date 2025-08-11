Allarme botulino, parla il sindaco di Diamante: «Fenomeno circoscritto e limitato»

MESSAGGIO SOCIAL

DIAMANTE “Invito i cittadini, qualora dovessero insorgere i sintomi, a rivolgersi alle strutture ospedaliere ma voglio tranquillizzare tutti sul fatto che quanto accaduto è un fenomeno circoscritto e limitato”. Lo ha detto il sindaco di Diamante, Achille Ordine, nel corso di una diretta Facebook sul caso dell’intossicazione da botulino. Lo scorso 3 agosto, 18 persone hanno mangiato un panino con cime di rape comprate da un food truck sul lungomare di Diamante: di questi 2 sono morti e 16 sono ricoverati in ospedale (QUI gli ultimi sviluppi giudiziari della vicenda). Il sindaco, che sta seguendo l’evolversi della vicenda, ha voluto parlare ai suoi cittadini per riportare un po’ di tranquillità, esortando tutti però alla prudenza e alla cautela. All’inizio della sua diretta Facebook, Ordine ha informato la comunità anche sulle condizioni di salute delle persone ricoverate, evidenziando come “la situazione sia per fortuna migliorata. Per il resto – ha aggiunto – sono in corso indagini della magistratura che appureranno la verità dei fatti e accerteranno eventuali responsabilità nella vicenda, che non sta certamente a noi verificare. Certamente su questo saranno anche utili gli esiti sulle matrici dei campioni alimentari analizzati e gli esiti degli esami autoptici che saranno eseguiti“. Il primo cittadino ha ringraziato tutte le istituzioni, le autorità e le strutture sanitarie che hanno dato il massimo in questa circostanza e anche a tutti coloro i quali hanno espresso vicinanza a tutta la comunità. “Questo – ha detto il sindaco – è il momento di stare uniti. Questo non è il momento per alimentare divisioni e tensioni sociali e invito anche a un prudente utilizzo della comunicazione e dei social che in situazioni come queste possono diventare davvero devastanti se non utilizzati correttamente”.

