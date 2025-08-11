Caretta caretta in difficoltà: salvataggio in mare della Guardia Costiera di Crotone

l’intervento

CROTONE La Guardia Costiera di Crotone ha portato in salvo una grossa tartaruga marina Caretta caretta in difficoltà natatorie. Il personale della motovedetta ha avvistato la tartaruga in mare mentre una imbarcazione era in navigazione a lento moto per evitare di impattare sulla Caretta caretta. L’equipaggio intervenuto ha immediatamente preso in custodia l’esemplare, trasportandolo a terra in attesa dell’arrivo del personale specializzato del Wwf Crotone. Il tempestivo intervento è stato provvidenziale, poiché le difficoltà natatorie, unite all’intenso traffico di natanti nella zona, avrebbero potuto compromettere gravemente la sopravvivenza dell’esemplare.

