Ferrari: «Pd rovescia realtà, con Occhiuto territorio crotonese protagonista»

CROTONE «Se c’è un territorio che forse più degli altri in Calabria sta beneficiando del buongoverno del presidente Occhiuto, è quello crotonese. Eppure, il Pd, preso dalla disperazione, prova goffamente a rovesciare la realtà come se i nostri concittadini non avessero una coscienza per comprendere tanti e tali sforzi, tanti e tali risultati. Proviamo brevemente a rinfrescare la memoria a questi implacabili esponenti mistificatori dell’opposizione con alcune cose fatte dal governo Occhiuto». Così Sergio Ferrari, vice segretario regionale di Forza Italia, in risposta al Pd di Crotone che aveva parlato di «Alta velocità persa e treni fermi dal 2020». Secondo Ferrari, invece, «l’aeroporto S.Anna era nel baratro, a rischio chiusura, con le associazioni che protestavano un giorno sì e l’altro pure. Oggi fa numeri importanti con un’espansione significativa della sua offerta, in particolare verso il nord Italia e alcune destinazioni europee, con un coefficiente di riempimento degli aerei dell’80%. Grazie all’incremento dei voli questa stagione estiva fa segnare record di presenze nazionali e straniere in tutta la provincia». E ancora: «La statale 106 crotonese si sta modernizzando davvero. Per la prima volta dopo decenni – dice Ferrari – non solo sono stati finanziati i lavori per questa importante infrastruttura ma il completamento dei lotti non è più un miraggio. Stesso discorso per la tanto agognata elettrificazione della linea ferroviaria Jonica che è attualmente in corso, con importanti interventi di upgrade tecnologico. Grazie al costante impegno della giunta Occhiuto tutti gli interventi non registrano alcun ritardo, dopo anni di immobilismo nelle precedenti amministrazioni di centrosinistra». Sulla polemica dei treni, poi, «siamo al grottesco – afferma ancora Ferrari – perché sui 27 nuovi treni l’ex governatore Mario Oliverio prende un clamoroso abbaglio. La continuità amministrativa in ogni caso vale sempre oppure non vale mai. A voler esser concreti, le varie fasi di un progetto, sono tutte valide, certamente è nell’esecuzione il momento cruciale. Il contratto di servizio tra Regione Calabria e Trenitalia è stato sì firmato da Oliverio nel 2019, ma tutta l’attività amministrativa per assicurare i finanziamenti previsti in contratto è stata avviata solo nel 2020, col governo Santelli e condotta in porto con il governo Occhiuto. In parole povere: Oliverio ha messo la firma, i governi di centrodestra hanno lavorato concretamente per garantire l’acquisto e la consegna di questi treni». Per Ferrari «la lista sarebbe ancora lunga ma ci preme ricordare la felice conclusione della vertenza Abramo Customer Care grazie all’intervento del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e alla sinergia con le istituzioni nazionali e le parti sociali. Un risultato che è stato possibile dopo un lungo iter di trattative ed ha coinvolto circa un migliaio di lavoratori a rischio licenziamento.

E ancora, come se fosse una cosa di poco conto, il fatto che Crotone abbia avuto una ribalta mediatica incredibile con la trasmissione “L’anno che verrà” che ha celebrato il nuovo anno, mettendo in risalto le sue bellezze. L’evento ha avuto un enorme successo, con milioni di spettatori sintonizzati su Rai 1, e ha mostrato al Paese tutto il suo calore ed entusiasmo». «Questo e tanto altro ha fatto il governo Occhiuto per Crotone e la sua provincia, e nonostante le tante amnesie del Pd, ci piace ricordare ancora, come in questi anni, non solo tanti elettori, ma anche tanti amministratori e tra questi molti sindaci, hanno deciso di sostenere o addirittura iscriversi a Forza Italia, come segno tangibile del lavoro fatto. Certo la campagna elettorale, ha le sue regole, ma voler mistificare la realtà, non ha mai funzionato e non funzionerà neanche questa volta, siamo certi che gli elettori ne terranno conto tra poche settimane quando saranno chiamati al voto», conclude il vice segretario regionale di Forza Italia.

