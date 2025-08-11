Identità e organizzazione: Longo promuove il suo Crotone

casa rossoblù

CROTONE È tempo di fare sul serio. Dopo settimane di preparazione e test amichevoli, il Crotone si prepara a scendere in campo per la prima gara ufficiale della stagione 2024/25. Domenica 17 agosto, con fischio d’inizio alle ore 21, allo stadio Ezio Scida andrà in scena il match di Coppa Italia Serie C contro il Catania, una sfida di grande fascino tra due piazze storiche del calcio italiano.

Per i rossoblù sarà l’occasione per misurare il livello di crescita della squadra agli ordini di mister Emilio Longo, che al termine dell’ultima amichevole disputata ieri contro la Rossanese ha tracciato un primo bilancio positivo.

«La squadra penso stia bene – ha dichiarato Longo – ovviamente è un mio pensiero ma riconosco in loro la qualità di riuscire a fare un gioco che abbia una chiara identità. Riusciamo a stare in campo in un certo modo, le distanze sono giuste. È normale che i test veri saranno quelli di campionato e Coppa Italia. Ci apprestiamo con il lavoro a provare ad essere competitivi già dai primi match che saranno importanti. Il processo di crescita mi rende soddisfatto».

Parole che testimoniano la fiducia del tecnico nell’impianto di gioco costruito durante il precampionato e nella risposta del gruppo, già apparso solido e ben organizzato sul piano tattico.

La sfida contro il Catania rappresenta un banco di prova importante non solo per testare condizione fisica e tenuta mentale, ma anche per dare un primo segnale chiaro sulle ambizioni stagionali. (redazione@corrierecal.it)

