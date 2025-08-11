Si legge in: 1 minuto
Terremoto, sisma di magnitudo 2.6 nello Stretto di Messina
E’ stato localizzato in mare a una profondità di 11 km
Pubblicato il: 11/08/2025 – 7:48
REGGIO CALABRIA Un terremoto di magnitudo 2.6 e’ avvenuto nella zona dello Stretto di Messina (tra Reggio Calabria e Messina), stamane alle 6:31. Il sisma e’ stato localizzato in mare a una profondita’ di 11 km.
