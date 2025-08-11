«Un errore se il centrodestra si divide in Veneto»
Il leader della Lega Salvini: squadra che vince non si cambia, come avviene in Calabria con Occhiuto
LUCCA “In Veneto per me squadra che vince non si cambia”, in questa area “la Lega ha 161 sindaci e 1.200 amministratori locali, penso potremo prendere per mano questa straordinaria Regione. Se il centrodestra si divide fa un errore clamoroso: se stiamo uniti i compagni non governano per i prossimi 30 anni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca), a proposito delle Regionali in Veneto. Parlando poi dei candidati in altre regioni Salvini ha detto: “Nelle Marche c’è poi il governatore uscente Acquaroli, in Calabria c’è Occhiuto che ha fatto una scelta coraggiosa, il contrario rispetto a Beppe Sala che invece rimane incollato alla poltrona. Occhiuto invece ha detto ‘mi dimetto e scelgano i cittadini’. Da milanese mi aspetto che Sala si faccia da parte. Poi c’è la Campania dove ci sono ottimi candidati, la Puglia idem”. (Ansa)
