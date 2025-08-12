Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:40
pericolo scampato

Beccato a bruciare sterpaglie a Limbadi: intervengono i carabinieri – VIDEO

Un gesto apparentemente innocuo, ma che in estate può trasformarsi in un grave pericolo

Pubblicato il: 12/08/2025 – 16:40
VIBO VALENTIA I Carabinieri della Stazione di Limbadi hanno sorpreso un uomo del posto mentre bruciava sterpaglie all’interno del proprio terreno agricolo, in pieno periodo di divieto. Un gesto apparentemente innocuo, ma che in estate può trasformarsi in un grave pericolo per l’ambiente e la sicurezza pubblica.
Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, possono infatti propagarsi rapidamente, mettendo a rischio non solo le colture ma anche abitazioni e boschi. Per questo, nei mesi di massima pericolosità, la normativa impone il divieto di eliminare residui vegetali con il fuoco, consentendo tali operazioni soltanto in periodi e modalità stabiliti dalle autorità competenti. All’uomo è stata elevata una sanzione amministrativa. (redazione@corrierecal.it)

