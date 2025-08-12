Skip to main content

l’incidente domestico

Corigliano Rossano, bambina cade dalla finestra: trasferita in ospedale in elisoccorso

La piccola, 9 anni, è caduta dal primo piano della sua abitazione nel centro storico di Rossano. È vigile e non in pericolo di vita. Indaga la polizia

Pubblicato il: 12/08/2025 – 20:19
CORIGLIANO ROSSANO Una bambina di nove anni è caduta da una finestra della propria abitazione posta al primo piano di una palazzina nel centro storico di Rossano a Corigliano Rossano. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento nell’ospedale Annunziata di Cosenza. La bambina, vigile e cosciente, non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia di Corigliano Rossano. All’origine della caduta, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe una distrazione da parte della piccola che ha provocato la perdita di equilibrio e la caduta.

