coppa italia serie c
Cosenza calcio, per la trasferta a Monopoli biglietti solo con fidelity card nel settore ospiti
Attivata la prevendita online. Tagliandi sul circuito Ciaotickets al prezzo di 10 euro
Pubblicato il: 12/08/2025 – 21:32
COSENZA Il Cosenza calcio ha annunciato l’attivazione fino alle ore 19 di sabato 16 agosto, della prevendita del settore ospiti per la gara valevole per il 1° turno di Coppa Italia di Serie C tra Monopoli e Cosenza. Biglietti online sul circuito Ciaotickets al prezzo di 10 euro. La vendita del tagliando nel settore ospiti è riservata solo ai residenti nella Provincia di Cosenza possessori della fidelity card del Cosenza Calcio.
