Occhiuto: «I lavori al cantiere dell’aeroporto di Reggio Calabria non si fermano» – VIDEO
Così il governatore dimissionario della Calabria sui suoi profili social. «Grazie a chi ci crede e lavora senza sosta»
CATANZARO «I lavori al cantiere del nuovo aeroporto di Reggio Calabria non si fermano. Ogni giorno, ogni ora di lavoro in più è un giorno in meno di attesa per la Calabria. Grazie a chi ci crede e lavora senza sosta per arrivare all’obiettivo». Lo scrive sui suoi canali social il governatore dimissionario della Calabria Roberto Occhiuto.
