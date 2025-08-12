Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:39
Occhiuto: «I lavori al cantiere dell’aeroporto di Reggio Calabria non si fermano» – VIDEO

Così il governatore dimissionario della Calabria sui suoi profili social. «Grazie a chi ci crede e lavora senza sosta»

Pubblicato il: 12/08/2025 – 19:39
CATANZARO «I lavori al cantiere del nuovo aeroporto di Reggio Calabria non si fermano. Ogni giorno, ogni ora di lavoro in più è un giorno in meno di attesa per la Calabria. Grazie a chi ci crede e lavora senza sosta per arrivare all’obiettivo». Lo scrive sui suoi canali social il governatore dimissionario della Calabria Roberto Occhiuto.

