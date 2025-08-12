Skip to main content

i dati ingv

Terremoto a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.3

Il sisma è stato registrato a 4 km ad est della città. Altra scossa ieri mattina nello Stretto

Pubblicato il: 12/08/2025 – 15:38
Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato dagli strumenti dell’Ingv 4 km a est da Reggio Calabria, alle 13.34, a una profondità di 69 chilometri. Ieri era stato segnalato un terremoto di magnitudo 2.6 in mare, nello Stretto di Messina. Una scossa sismica che segue quella registrata solo ieri nella zona dello Stretto di Messina di magnitudo 2.6 – tra Reggio Calabria e Messina – e localizzato in mare a una profondità di 11 km.

Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
