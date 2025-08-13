Botulino, confermate le tappe di agosto in sei città calabresi dello Street Food. Ecco quali sono

la decisione

COSENZA Si svolgeranno regolarmente ad agosto le tappe dell’International street food a Tortora, Belvedere Marittimo, Catanzaro Lido, Cirò Marina, Falerna e Isola Capo Rizzuto. Lo conferma Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione italiana ristoratori di strada (Airs) di Confartigianato dopo l’annuncio di annullare gli eventi in Calabria per motivi precauzionali in relazione ai recenti casi di botulino registrati a Diamante. L’Airs ha dunque precisato che sono stati annullati solo quelli previsti a Santa Maria del Cedro, Amantea, Crotone e Montauro. Una decisione motivata dalla volontà di alleggerire i controlli dei carabinieri del Nas su food truck, sagre e festival street food in tutta Italia alla luce dei casi di botulino in Calabria e Sardegna. «Gli eventi annullati – ha detto il presidente Airs – appartengono a uno dei due circuiti organizzati in Calabria e le date saranno dislocate in altre regioni d’Italia».

