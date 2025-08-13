Cetraro, neonato morto all’ospedale “Iannelli”

la tragedia

CETRARO Un neonato è morto all’ospedale “Iannelli” di Cetraro. Da quanto si è appreso, la famiglia della piccola vittima starebbe sporgendo denuncia per fare chiarezza sull’accaduto. Del caso sono interessati i carabinieri di Paola, guidati dal capitano Marco Pedullà. Al momento, sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. (f.b.)

IN AGGIORNAMENTO