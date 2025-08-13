Si legge in: 1 minuto
la tragedia
Cetraro, neonato morto all’ospedale “Iannelli”
Del caso si occupano i carabinieri di Paola, guidati dal capitano Marco Pedullà. Accertamenti in corso per ricostruire quanto accaduto
Pubblicato il: 13/08/2025 – 15:41
CETRARO Un neonato è morto all’ospedale “Iannelli” di Cetraro. Da quanto si è appreso, la famiglia della piccola vittima starebbe sporgendo denuncia per fare chiarezza sull’accaduto. Del caso sono interessati i carabinieri di Paola, guidati dal capitano Marco Pedullà. Al momento, sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. (f.b.)
IN AGGIORNAMENTO
