calciomercato
Cosenza, operazione in uscita: Zilli in prestito al Frosinone
L’attaccante, classe 2002, si trasferisce con la formula del prestito, fino al 30 giugno del 2026, con diritto di riscatto a favore dei laziali
Pubblicato il: 13/08/2025 – 15:26
COSENZA Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Zilli al Frosinone. L’attaccante, classe 2002, si trasferisce con la formula del prestito, fino al 30 giugno del 2026, con diritto di riscatto a favore dei laziali, dopo aver contestualmente rinnovato il proprio contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2027. Zilli saluta i rossoblù dopo aver collezionato complessivamente 72 presenze e 5 reti in 4 stagioni con la maglia dei silani.
