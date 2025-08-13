Reggina, preso il giovane Di Venosa dalla Lazio

il volto nuovo

REGGIO CALABRIA La Reggina ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la S.S. Lazio per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore Rocco Di Venosa che si lega al club con un contratto biennale con opzione di rinnovo.

Classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Locri dove ha collezionato anche 19 presenze in Serie D, a gennaio 2024/25 si trasferisce a titolo definitivo alla Lazio dove gioca con le formazioni under 17 e 18. Terzino dinamico, partecipe della manovra offensiva e attento in copertura difensiva. Solido nell’uno contro uno, con buona resistenza e senso della posizione. Indosserà la maglia n. 91.

