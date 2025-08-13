Si legge in: 1 minuto
Scontro tra due auto sull’A2 a Tarsia, feriti
Uno dei due mezzi si è ribaltato
Code e rallentamenti sull’A2 nei pressi dello svincolo di Tarsia a causa di un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento due auto si sarebbero scontrate, una delle quali si è poi ribaltata. Un primo bilancio parla di 6 feriti ma non in gravi condizioni. Sul posto sono giunti gli operatori dell’Anas e i sanitari del 118 mentre gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuati i dovuti rilievi. (redazione@corrierecal.it)
