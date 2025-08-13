Supercoppa Europea al Psg, Tottenham battuto ai rigori

la finale di udine

UDINE La finale della Supercoppa Europa disputata a Udine ha regalato bellissime emozioni, se si pensa che il Tottenham fino all’85’ aveva saldamente il match tra le mani, con un 2-0 maturato grazie ai gol di Van de Ven al 39′ e di Romero al 48′. La partita è radicalmente cambiata poi quando a cinque minuti dalla fine il Psg, che schierava tra i pali Chevalier al posto di Donnarumma finito fuori rosa, ha accorciato le distanze con una rete di Lee-Kang In e agguantato il clamoroso 2-2 al quarto minuto di recupero con la rete di Ramos. Decisivi poi i rigori con quello inglese sbagliato da Tel e quello segnato da Mendes che ha consegnato la vittoria ai francesi. (AGI)