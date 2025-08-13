Tragedia a Pizzo, turista di 66 anni muore annegato

il dramma

PIZZO Tragedia a Pizzo Calabro. Un turista di 66 anni, originario di Francavilla Angitola ma residente a Milano, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua. Alcune persone si sono accorte delle difficoltà dell’uomo e hanno lanciato l’allarme. Sul posto erano presenti tre infermieri e un medico del 118 che hanno tentato invano di rianimare l’uomo. Sono intervenuti anche la Guardia costiera e i carabinieri di Pizzo. L’uomo, solo e senza documenti, è stato identificato attraverso le ultime chiamate sul telefono. I militari sono riusciti a rintracciare i familiari e informarli dell’accaduto. La salma è stata poi trasportata all’obitorio dell’ospedale di Vibo Valentia.

