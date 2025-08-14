Skip to main content

verso lo scioglimento

Cutro, amministrazione Ceraso al capolinea

Dimissioni a raffica e numero di consiglieri attuali sotto soglia. La palla passa alla Prefettura di Crotone

Pubblicato il: 14/08/2025 – 10:59
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cutro, amministrazione Ceraso al capolinea

L’amministrazione comunale di Cutro, guidata dal sindaco Antonio Ceraso è giunta al capolinea. Dopo una serie di dimissioni, infatti, il numero dei consiglieri rimasti in carica è allo stato attuale sotto la metà del plenum. Una strada che porta dritti allo scioglimento anticipato del Comune. Decisione che sarà ufficializzata solo dalla Prefettura di Crotone.
Intanto, i nodi politici. Dal 18 luglio in poi, con le dimissioni di Sara Brugnano, è iniziata la discesa verso il precipizio dell’amministrazione Ceraso. Poi sono arrivate quelle di Chiarella Muto e nei giorni scorsi quelle dell’assessore all’Agricoltura Vincenzo Andreoli, l’assessore al Bilancio Maria Teresa Stirparo e il presidente del Consiglio Piero Lorenzano, fino a quelle di oggi dei consiglieri Damiano Aiello, Elisa Parrotta e Pietro Le Piane.
Quella di Antonio Ceraso alle ultime elezioni del 2022 era l’unica lista in campo, quindi, non c’è spazio ora ad alcuna surroga e, con soli 7 consiglieri rimasti su 16, la sua amministrazione è giunta al capolinea. (redazione@corrierecal.it)

